29-летний Федор Смолов забил «жирный» гол своим бывшим, среди которых – Виктория Лопырева и обладательница титула «Мисс Россия-2015» Софья Никитчук. Нападающий сборной России по футболу закрутил роман – ни много ни мало — с внучкой Бориса Ельцина, 17-летней Марией Юмашевой. «Наконец-то не модель!» — выдохнули поклонники. Впрочем, восторги по поводу появления новой звездной пары быстро сменились сарказмом.

Подписчики микроблога Смолова, где он опубликовал фотографию, сделанную на Карибах, упрекнули его в отношениях по расчету. «Хороший выбор, Федя, удачный!» «Пригрели на Сен-Барте! Это вам не путевка в Таиланд по бартеру, молодец! Удачная партия!» — комментируют подписчики. Смолов, привыкший к законам Insta-жанра, в дискуссию не вступает. Он вообще не слишком активный интернет-пользователь. Даже ту самую фотографию, где он запечатлен в море, он подписал так: «Сказали выложить». Вот так сразу и становится понятно, «кто в доме хозяин». И это не Федор.

Интересно, как часто влюбленные смогут видеться? — вопрошает издание «7Дней». Мария Юмашева давно не живет в России: она имеет гражданство Австрии, где недавно окончила элитную школу Theresianum, а теперь учится в Лондоне. Видимо, поэтому в отношениях Марии с Федором сейчас и кипят такие страсти – влюбленные видятся только во время поездок в гости друг к другу, а это возможно не чаще, чем раз в месяц.

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