Президент России Владимир Путин заявил, что из всех стран в мире лишь РФ обладает гиперзвуковым оружием, и это уникальная ситуация.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — цитирует «Газета.ру» главу государства.

Также президент отметил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал», комплексы «Пересвет» уже переданы войскам. Кроме того, в первый полк уже прибыли первый гиперзвуковой межконтинентальный комплекс «Авангард».

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