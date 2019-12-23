УЕФА составил рейтинг лучших футбольных клубов Европы, исходя из их результатов в еврокубках, начиная с 1955 года и до сих пор.

Как передает «Азериспорт», лучший результат среди азербайджанских клубов у агдамского «Карабаха», который занимает 84-е место, набрав 41 очко. «Скакуны» провели в еврокубках 36 матчей, в которых одержали 14 побед, 13 раз сыграли вничью и 37 раз проиграли, разница забитых/пропущенных мячей 29-41.

Впереди чешская «Виктория» (Пльзень), набравшая 42 очка. Позади – швейцарский «Грассхоппер» (41).

В топ-200 вошел также «Нефтчи» – 168-е место, 15 очков (+5=5-8, 14-32).

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал» (600 очков), за которым расположились немецкая «Бавария» (474) и испанская «Барселона» (446), соответственно.

Minval.az