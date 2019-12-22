Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что до конца года, возможно, снова встретится с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко отметил, что в ближайшее время планируется телефонный разговор с президентом России, в ходе которого они должны решить «пару проблем». Если в результате разговора будет понятно, что нужна личная встреча, то лидеры двух стран встретятся «в любое время, в любом месте в России или в Беларуси».

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