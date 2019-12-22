Бывший игрок сборной России Александр Самедов стал футбольным агентом. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Напомним, что футбольную карьеру игрок завершил летом 2019 года. Теперь же он сменил род деятельности, отметив, что у него уже появились клиенты, однако имена их не слишком известны. Он добавил, что в настоящее время не собирается предлагать свои услуги топовым футболистам. В данный момент Самедов строит собственное агентство.

Он отметил, что работа агентом достаточно сложная, так как «рынок уже захвачен определенными людьми».

«Что касается медийности, то тут у каждого своя ситуация и своя правда. Да, бывает, что кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу на данный момент точно сказать, каким я буду — закрытым или открытым», — сказал Самедов.

Minval.az