УЕФА выплатила премии участникам группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Как передает «Азериспорт», азербайджанский футбольный клуб «Карабах» получил 3368760 евро (около 6399300 манатов).

2750000 евро команда получила за участие в групповом этапе ЛЕ, а еще 570000 евро – за единственную победу.

Еще каждый участник группового этапа получил по 48760 евро за каждую победу. Эта сумма получилась из-за неиспользованных средств: 190 тысяч с каждой ничьей — суммировались и перераспределялись среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Minval.az