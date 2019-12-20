Сборная Азербайджана по футболу завершает уходящий 2019 год во второй сотне мирового рейтинга национальных футбольных команд, сообщает Sputnik Азербайджан.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала последний в этом году рейтинг национальных футбольных сборных, согласно которому Азербайджан завершает 2019 год на 114-м месте в мире. В активе национальной сборной 1177 балла и в сравнении с предыдущим рейтингом, как очковый баланс, так и положение в мировом списке осталось неизменным. Азербайджанские футболисты соседствуют с командами Таиланда (1178) и Косово (1174).

Бывшие соперники сборной Азербайджана по отборочному циклу ЕВРО-2020 занимают в декабрьском рейтинге следующие позиции: Хорватия – 6-е место, 1642 балла, Уэльс – 22-е место, 1540 баллов, Словакия – 32-е место, 1490 баллов, Венгрия – 52-е место, 1420 баллов.

Что касается национальных сборных, вошедших в группу «А» финальной стадии ЕВРО-2020, матчи которой пройдут в Баку, то выше всех расположилась сборная Швейцарии, которая с 1608 баллами занимает 12-е место. На строчку ниже расположилась команда Италии, в активе которой 1607 пунктов. Как отмечалось выше, команда Уэльса с 1540 баллами занимает 22-е место. Наконец, сборная Турции удерживает за собой 29-е место, набрав при этом 1494 балла.

Среди постсоветских стран выше всех в декабрьском рейтинге ФИФА расположилась сборная Украины, которая с 1537 баллами занимает 24-е место. Сборная России, набрав 1470 пункта, занимает 38-е место.

Первая десятка мирового рейтинга футбольных сборных выглядит следующим образом: 1. Бельгия (1765), 2. Франция (1733), 3. Бразилия (1712), 4. Англия (1661), 5. Уругвая (1645), 6. Хорватия (1642), 7. Португалия (1639), 8. Испания (1636), 9. Аргентина (1623), 10. Колумбия (1622).

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