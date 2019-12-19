Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Филиппа Киркорова. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы

Судья удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту и постановил взыскать с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Суд обратил взыскание на квартиру Киркорова вместе с бытовой техникой — духовым шкафом, кофемашиной и четырьмя кондиционерами. Жилье будет продано с публичных торгов, стартовая цена лота — 193 миллиона рублей.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский пояснил телеканалу РЕН ТВ, что кредит действительно у Киркорова имелся, и артист его благополучно выплачивал, «пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица». Юрист добавил, что «теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда».

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