Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать жизнь за Россию и президента Владимира Путина, после слов главы государства о том, что глава чеченский лидер до сих пор ежедневно подвергается опасности. Об этом сообщает «Газета.ру».

Ранее российский лидер на ежегодной большой пресс-конференции сказал, что Кадыров «до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме» и все еще лезет под пули.

«На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина», — заявил глава Чечни.

Кадыров заявил, что не сложно трудиться и бороться, «когда у России есть такой президент».

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