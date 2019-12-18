Экс-капитан сборной Азербайджана и бывший главный тренер клубов «Сумгайыта» и «Зире» Самир Абасов высказал изданию «Азериспорт» свое мнение по поводу нового возможного наставника «милли».

«Качество игроков и в целом плачевное состояние нашего футбола заставляет меня с пессимизмом смотреть на назначение тренера-легионера на пост в сборной Азербайджана. Сильно сомневаюсь, что какой-либо иностранец выведет команду на новый уровень. Средства будут просто впустую потрачены. Этот человек приедет лишь за тем, чтобы каждый месяц получать зарплату.

Готов ли я возглавить сборную? Да. Я не понаслышке знаю отечественный футбол и с удовольствием поработал бы в национальной команде. В данный ситуации надо ставить на местного тренера. Я это говорю не ради своей кандидатуры. Просто в данной ситуации легионер нам ничего хорошего не даст. Не знаю, почему, но, к сожалению, доверие к местным тренерам отсутствует.

В прессе называют имена различных иностранных специалистов, но я даже сомневаюсь в их тренерских способностях. Тот же Просинечки ничего существенно не исправит. Не буду называть имена местных тренеров, которые могли бы возглавить первую команду страны. Но отрадно, что болельщики и журналисты хотят видеть в сборной доморощенного специалиста», — заявил Абасов.

Minval.az