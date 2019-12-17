Устроивший бойню в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал об условиях в армии. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

По его словам, он поговорил со своим подзащитным и тот рассказал, что у него и других молодых солдат забирали деньги, заставляли мыть туалеты вне наряда. Кроме того, Шамсутдинов рассказал, что в казарме в воинской части были установлены полутюремные порядки. Один из офицеров издевался над ним незадолго до расстрела, не давая спать. Если солдат засыпал, то его выгоняли на плац и заставляли делать физические упражнения. Иногда и в костюме химзащиты.

Адвокат пояснил, что за трое суток Рамиль спал не больше четырех часов, а за два часа до расстрела все для него было как в тумане, и ему сложно воспринимать реальность происходящего.

Нагиев добавил, что сейчас Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими по возбужденному уголовному делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Minval.az