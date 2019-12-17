Центральное телевидение Китая отменило трансляцию игры «Арсенала» с «Манчестер Сити» после того, как футболист «канониров» Месут Озил обвинил Пекин в нарушении прав уйгуров. По мнению игрока китайские власти, закрывают уйгурские мечети и школы и принуждают жить в концлагерях.

Руководство английского клуба поспешило заверить, что всё сказанное полузащитником — исключительно его личное мнение, сообщает телеканал «Россия 24». У клуба имеются планы на китайский и традиционно прибыльный рынок, поэтому в клубе решили дистанцироваться от заявления своего игрока.

Впрочем, пользователей соцсетей из КНР эти заявления не успокоили. Они считают пост Озила в его личном Twitter-аккаунте оскорбительным для всего государства.

Любопытно, что не показанный на территории Китая матч закончился поражением «Арсенала» со счётом 0:3. Сам Озил вышел на поле с первых минут и отыграл около часа, после чего был заменен.

Аккаунты Озила в китайских социальных сетях отныне заблокированы, его персональный фан-клуб общим количеством в 30 тысяч человек распущен, а в поисковиках его имя теперь убрано из выдачи, сообщает Спорт24.Ru.

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