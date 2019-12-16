Еще одна волейболистка сборной Азербайджана определилась с планами на этот сезон.
Как сообщает «Азериспорт», нападающая «милли» Анастасия Гурбанова проведет нынешний сезон за тунисский клуб «Феминин Де Картаж».
Еще одна волейболистка сборной Азербайджана определилась с планами на этот сезон.
Как сообщает «Азериспорт», нападающая «милли» Анастасия Гурбанова проведет нынешний сезон за тунисский клуб «Феминин Де Картаж».
Дата: 2019/12/16 23:32
Раздел: Азербайджан, Спорт
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