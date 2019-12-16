Еще одна волейболистка сборной Азербайджана определилась с планами на этот сезон.

Как сообщает «Азериспорт», нападающая «милли» Анастасия Гурбанова проведет нынешний сезон за тунисский клуб «Феминин Де Картаж».

Minval.az