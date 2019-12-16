Международная федерация футбола (ФИФА) подала иски против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков.

Об этом сообщает ТАСС.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

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