Немецкий специалист Юрген Клопп продлил контракт с английским футбольным клубом «Ливерпуль». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до 2024 года. Помощниками Клоппа останутся Пепейн Лейндерс и Петер Кравитц.

«Мы очень рады, что смогли договориться с Юргеном, а также с Питером и Пепом о продлении их работы в клубе. Мы уверены, и наши сторонники с этим согласятся, что это действительно замечательные новости. Мы считаем, что это один из важнейших моментов нашего руководства футбольным клубом «Ливерпуль», поскольку мы считаем, что нет лучше тренера, чем Юрген», — заявил владелец команды Джон Генри.

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