Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства. Таким образом он прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: «На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую — тоже отрицательный».

Представитель Кремля также не стал комментировать решение телеканала ТНТ снять с эфира сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. «Эта тема не имеет отношения к администрации президента, мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос», — сказал Песков. Он добавил, что сериал давно доступен на разных платформах.

Вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из одного из эпизодов сериала шутку про президента России Владимира Путина, Песков перенаправил в редакцию телеканала, пишет ТАСС.

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