Телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Ведомости».

В телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо «Слуги народа», который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

В ТНТ сообщили изданию, что изначально не собирались показывать в эфире больше трех первых серий «Слуги народа», а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier. Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы».

На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете. В мае стало известно, что «Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ сериала в интернете на территории России. «Слугу народа» показывают в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск», которым владеет «Яндекс».

Показ сериала в Premier начнется 12 декабря. «Ведомости» пишут, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о «Слуге народа» на платформе не было. Как убедился корреспондент «Медузы», сперва в Premier опубликовали несколько эпизодов сериала, затем появилось уведомление о начале показа.

При этом ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первого эпизода сериала «Слуга народа», где главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Шутку убрали из серии, показанной в Москве, пишет «Русская служба „Би-би-си“».

В первой серии телешоу герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»). В ответ Голобородько удивляется: «Путин — хубло»?

Как отмечает «Би-би-си», в эфире была заметна монтажная склейка.

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