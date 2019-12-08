Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию «Стража на Банковой» (Банковая — улица, на которой расположено здание офиса).

Как передает ТАСС, они намерены предъявить требования главе государства накануне его поездки в Париж для участия в нормандском саммите.

Люди установили палатки у офиса Зеленского. За несколько часов до начала митинга организаторы поставили еще и сцену, однако сотрудники правоохранительных органов разобрали конструкцию. Кроме этого, как сообщил в эфире «5 канала» представитель организаторов митинга Мирослав Гай, полиция задержала водителя автомобиля, на котором перевозились палатки.

«Акция будет проходить долго, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники «нормандской четверки» в Париже», — заявили организаторы.

Ранее в воскресенье несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в Киеве, где были обозначены требования к участникам нормандского саммита. Сообщалось, что митинг организовали три партии — «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука, однако ни Тимошенко, ни Вакарчук к собравшимися на «майдане» не вышли — перед собравшимися выступил лишь Порошенко. В ходе выступления его пытались закидать яйцами, однако охрана экс-президента сорвала эту акцию.

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