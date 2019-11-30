Соцсеть Facebook впервые маркировала размещенный пост пометкой «недостоверная информация». Об этом говорится в примечании к материалу, размещенном в сети оппозиционным изданием States Times Review.

«В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой», — говорится в заявлении соцсети.

Как говорится в заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, «у Facebook и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями».

Накануне сингапурские власти потребовали от Facebook опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из States Times Review внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Minval.az