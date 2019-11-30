Европейские союзники по НАТО наращивают оборонные расходы потому, что предстают перед вызовами и угрозами, среди которых – терроризм, ИГИЛ, агрессия России, киберугрозы и рост мощи Китая. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что это делается не для того, чтобы удовлетворить требования президента США. Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции накануне Лондонского саммита НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря по случаю 70-й годовщины этой организации.

«Президент Трамп прав насчет важности увеличения оборонных расходов со стороны европейских союзников, и доносил очень четко это послание союзникам уже несколько раз. Но европейские союзники должны инвестировать в оборону совсем не для того, чтобы удовлетворить президента Трампа. Они должны инвестировать в оборону, потому что перед нами предстают угрозы и вызовы», — подчеркнул Столтенберг.

Он указал на рост терроризма и необходимость наращивать усилия в борьбе с Исламским государством в Ираке и Сирии.

«В течение последних лет мы видим более агрессивное поведение России. Мы видим рост кибернетических угроз и фундаментальный сдвиг в глобальном силовом балансе после подъема Китая. Все это вместе создает все более непредсказуемую ситуацию по безопасности, — и это именно та причина, по которой все союзники по Альянсу решили инвестировать больше в оборону», — добавил генсек НАТО.

Minval.az