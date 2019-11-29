Переходное правительство Судана отменило закон об общественном порядке, который использовали для регулирования поведения женщин. Об этом сообщает The Guardian.

Опирающийся на консервативные исламские ограничения закон был введен во времена президента Омара аль-Башира, свергнутого в апреле. Он ограничивал свободу женщин на выбор одежды, передвижение, общение, работу и учебу. В частности, им могли запретить носить брюки или оставлять голову непокрытой, а также общаться с мужчинами, помимо родных и мужей. Нарушительниц могли в качестве наказания выпороть.

Премьер-министр Абдалла Хамдок заявил, что подобные правила — «орудие эксплуатации, унижения, нарушения, агрессии в отношении прав граждан».

Временные власти в ходе 14-часового заседания также одобрили закон о роспуске бывшей правящей партии — «Национального конгресса Судана». Решение позволяет конфисковать ее активы, указал министр юстиции Насредин Абдельбари. Отмечается также, что переходному правительству пришлось решать разногласия по статье, которая запрещает заниматься политической деятельностью людям, занимавшим руководящие посты при аль-Башире.

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