Под портретом неизвестной женщины реставраторы обнаружили редкое изображение молодой Елизаветы I. Об этом объявил аукционный дом Bonhams, сообщает The Guardian.

Отмечается, что владельцы картины не знали, кто был на полотне, пока не отдали его на экспертизу.

Оказалось, что под старыми слоями краски, нанесенными, как полагают ученые, в XIX веке, находится портрет английской королевы. Картина была написана в 1562 году, через три года после коронации, и стала одним из самых ранних изображений Елизаветы I, которой тогда было около 29 лет.



Как указал директор отдела старых мастеров Bonhams Эндрю Маккензи, «работа была предназначена для того, чтобы потенциальные мужья увидели свежий и утонченный образ монаршей особы».

В то время парламент требовал от королевы вступить в брак. Женихами Елизаветы I в разное время считались король Испании Филипп II, австрийские эрцгерцоги Фердинанд и Карл II, король Швеции Эрик XIV.

Портрет планируют выставить на торгах в Лондоне 4 декабря с начальной стоимостью 150-250 тысяч фунтов стерлингов.

Minval.az