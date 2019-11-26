Гражданку Китая Чжан Юзцин, которая незаконно проникла в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

Как отмечает CBS, с учетом срока, который Чжан Юзцин провела под стражей во время следствия и суда, ее освободят примерно через неделю. После этого женщина будет депортирована в Китай.

Чжан Юзцин признали виновной в проникновении на территорию с ограниченным доступом и лжи агенту федеральной службы. Она не признала вину. Женщина настаивала, что хотела познакомиться с Трампом и предложить ему совместный бизнес, заявила адвокат Кристи Милителло.

Чжан Юзцин задержали в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 30 марта; в этот день там находился Трамп. Женщина заявила, что приехала на мероприятие «Американо-китайской ассоциации ООН». У нее нашли много электроники — в том числе, как сообщалось, флешку с вирусом (информация о вирусе не подтвердилась). Это стало поводом для подозрений в шпионаже, но следствию не удалось найти доказательства в пользу этой версии.

Minval.az