Женщина в Индии родила двухголового ребенка с тремя руками. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Индии 21-летняя Бабита Ахирвар из индийского штата Мадхья-Прадеш вышла замуж полтора года назад. Когда вскоре девушка забеременела, ей сказали, что у нее будет двойня.

В воскресение, 24 ноября, Ахирвар поступила в больницу, но родила одного ребенка. Правда у мальчика оказалось две головы и три руки.

Врачи отмечают, что у ребенка одно сердце, и он чудом родился здоровым. Подобная аномалия встречается в одном случае на миллион новорожденных. Вероятно в утробе матери один эмбрион частично поглотил второй.

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