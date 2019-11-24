23 ноября воронежский футбольный клуб «Факел» проводил встречу с «Нижним Новгородом». Для хозяев поля это была последняя игра в текущем году. Ее «огнеопасный» клуб, к слову, провел с провалом. Гости из Нижнего обыграли «Факел» со счетом 2:0. Но оказалось, отмечает «Блокнот», что во время матча произошла еще одна неприятность для воронежских футболистов.

Так, по ходу игры четыре болельщика выбежали на поле. Они прорвались к игрокам воронежской команды и бросились на тех с кулаками. Футболисты, как рассказывают очевидцы, начали в ответ толкать фанатов. Получилась потасовка.

— Убедительная просьба, в целях безопасности прекратить безобразие на поле, — призвал в рупор диктор на стадионе.

Minval.az