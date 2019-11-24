Вратарь мексиканской «Гвадалахары» Хосе Родригес отметился голом в матче чемпионата Мексики против «Веракрус». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.
27-летний вратарь воспользовался тем, что голкипер соперников покинул свою позицию в добавленное время матча. Счет на тот момент был в пользу «Гвадалахары» со счетом 2:1. Завладев мячом Родригес отправил его в пустые ворота соперника.
Итоговый счет встречи — 3:1 в пользу «Гвадалахары».
#LigaMX ⚽ | Así fue el inédito gol de Toño Rodríguez @Chivas 3 — 1 @ClubTiburones#LasChivasPorEl6 🐐📺 pic.twitter.com/H8vRNXkeGp
— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 24, 2019