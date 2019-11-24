Американец Деонтей Уайлдер успешно провел свою десятую защиту чемпионского титула WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в реванше кубинца Луиса Ортиса.

40-летний кубинец очень понравился и отчасти удивил — он подошел хорошо физически подготовленным к бою и выдерживал темп поединка, где-то даже владея преимуществом.

В стартовых раундах Ортис несколько раз здорово достал Уайлдера левым боковым, тогда как американец выглядел очень пассивным. Видимо, Уайлдер специально не форсировал события, понимая, что возрастному сопернику пройти всю дистанцию будет непросто, передает портал «Korrespondent.net».

Уайлдер включился в седьмом раунде, когда провел атаку, заставил Ортиса пойти вперед и попал правым прямым ударом, который потряс соперника. Ортис оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.

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