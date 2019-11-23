Предположения о том, что Россия в 2016 году могла повлиять на исход референдума о Brexit, сродни мифам о Бермудском треугольнике. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборных дебатов в телеэфире вещательной корпорации «Би-би-си», сообщает ТАСС.

«Я убежден, что народ нашей страны проголосовал за выход из ЕС и ждет этого момента вот уже три с половиной года», — сказал он, добавив, что ему неизвестно о существовании «каких бы то ни было доказательств вмешательства России в какие бы то ни было голосования», проводившиеся в Британии.

Теми же словам Джонсон охарактеризовал теории о том, что правительство консерваторов специально затягивает публикацию доклада о приписываемом России вмешательстве в британскую демократию. «Простите, но все это — ерунда вроде Бермудского треугольника», — подчеркнул британский премьер.

Обвинения в адрес Джонсона в сознательном затягивании публикации доклада звучали со стороны оппозиции и ранее исключенного из Консервативной партии бывшего генерального прокурора Англии и Уэльса Доминика Грива, который возглавляет подготовивший доклад парламентский комитет. Сам глава правительства страны в ответ на это отметил, что «не видел никакой необходимости менять время его публикации» и ускорять стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией, что может занимать несколько недель.

Minval.az