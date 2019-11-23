США потеряли беспилотник в небе над Триполи, Об этом сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM). Отмечается, что инцидент произошел еще 21 ноября.

«В Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности», − говорится в сообщении военных.

В AFRICOM подчернкули, что «эти операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии».

В настоящее время инцидент расследуют.

Minval.az