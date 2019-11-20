Футболистам «Манчестер Юнайтед» рекомендовали отказаться от долгого нахождения на улицах Нур-Султана перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной», сообщает ESPN.

По информации издания, спортсменов предостерегли от прогулок по столице Казахстана из-за холодной погоды. Игроков попросили не выходить на улицу больше, чем на десять минут. Отмечается, что в день матча температура может достичь минус 20 градусов.

Встреча между «Астаной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 28 ноября. Она пройдет под закрытой крышей на искусственном поле «Астана Арены».

Minval.az