Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси» этим летом и сразу установил жесткие правила.

На базе команды еще в начале сезона вывесили штрафы – на них стоит дата (27 августа) и подпись самого Лэмпарда. Интересно, что «Челси» к 27 августа уже провел четыре матча в сезоне и выиграл только у «Норвича», а кроме этого крупно сгорел «Ман Юнайтед» (0:4), уступил «Ливерпулю» по пенальти в Суперкубке Европы и поделил очки с «Лестером».

Самый крупный штраф – 20 тысяч фунтов – за опоздание к началу тренировки. Но этот штраф можно получить только в комплексе с опозданием к назначенному времени перед тренировкой, к которому все должны явиться. Например, за час. Если футболист опаздывает к установленному времени, он платит 2 500 фунтов. И за каждые последующие 15 минут набегает еще по 2 500 фунтов. Еще есть штраф в 1000 фунтов за опоздание на предтренировочную разминку в зал.

Второй по размеру штраф – 10 тысяч фунтов. Такую сумму придется заплатить, если футболист не расскажет о плохом самочувствии перед выходным или не предупредит за полтора часа до начала тренировки, что его не будет.

5 тысяч придется заплатить, если футболист захочет уехать со стадиона не на командном автобусе, и не предупредит об этом за двое суток до игры главного тренера или кого-то из его помощников. Столько же придется заплатить за отказ от участия в клубных или благотворительных мероприятиях.

На 2,5 тысячи игроков наказывают за опоздание к назначенному времени перед матчем или отбытие команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры.

Тысячу фунтов придется заплатить, если телефон зазвонит в столовой или во время собрания команды. В такую же сумму оценивается появление футболиста в день матча или отбытия на выезд не в клубной форме. За опоздание на командные собрания клуб штрафует игроков на 500 фунтов за каждую минуту.

Штрафы должны быть заплачены в течение двух недель – иначе их размер вырастает вдвое. За выплатой штрафов следит персонально Лэмпард и его помощники. Все деньги направляются на командные мероприятия или благотворительность.

Сам Лэмпард не был сверхдисциплинированным футболистом, но о важности порядка говорил уже в статусе тренера, отмечает «Спорт сегодня». «Без сомнений, у игроков постарше есть ответственность. Они задают тон. Молодые игроки смотрят на них сверху вниз и будут следовать их примеру на поле и вне его. Надеюсь, в правильном направлении. Я не настолько наивен, чтобы думать, что я могу все время быть диктатором здесь. Это невозможно. Я рассчитываю на помощников, рассчитываю на всех игроков, опытных игроков, чтобы они брали на себя обязанности. И они делают это. Я доволен тем, что увидел», – объяснял Лэмпард после удачной серии игр в начале октября.

Помимо этого клуб установил несколько правил:

• футболисты обязаны находиться в определенном весе – чтобы процент жира не превышал рассчитанную для них норму. Если они это правило нарушают, следуют штрафы (очевидно, они тоже ранжированы, но учитываются в отдельном листе);

• агенты не могут появляться на базе. Только в том случае, если они приезжают по официальным делам;

• столовая закрывается за час до тренировки. Если опоздал и не успел позавтракать – твои проблемы, еды не получишь;

• стандартное: игроки обязаны сообщать клубу, если на выходные хотят куда-то уехать. Это связано с необходимостью отслеживать их перемещения допинг-офицерам.

Отдельно в расписании штрафов отмечается: если игрок регулярно нарушает условия контракта, у клуба есть все поводы собрать совет директоров, чтобы обсудить расторжение соглашения (очевидно, без выплаты компенсации). Сурово.

Minval.az