Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

По информации WSJ, речь идет о том, получал ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали его соратники-бизнемены — арестованные в США выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман.

В частности, утверждает газета, в 2019 году предприниматели на встрече с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину с американским газом. Фруман и Парнас заявляли, что у проекта есть поддержка в администрации Трампа и что Джулиани — их партнер в проекте прокладки трубопровода, уточняет газета.

Minval.az