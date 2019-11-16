

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.

По мнению экспертов, основатель Microsoft смог вырваться вперед благодаря десятилетнему контракту с Пентагономна услуги в области удаленных вычислений. Соглашение рассчитано на десять миллиардов долларов. Изначально на контракт претендовал Amazon, но проиграл его. После этого акции компании упали примерно на два процента, а акции Microsoft подорожали на четыре процента.

Третью строчку рейтинга самых богатых миллиардеров с состоянием в 103 миллиарда долларов оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Отмечалось, что момент стал историческим, поскольку Гейтс никогда прежде не занимал место ниже второй строчки.

Minval.az