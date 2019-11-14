На счет «Карабаха» перечислены очередные средства из УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, за победу в Люксембурге над «Дюделанжем» (4:1) в групповом этапе Лиги Европы, агдамский клуб заработал 570 тыс. евро, а за ничью с кипрским АПОЭЛ в Баку (2:2) — 190 тыс. евро.

Кроме того, за позицию в турнирной таблице клуба в сезоне 2018/2019 Премьер-лиги Азербайджана на счет клуба перечислено 21 тыс. евро (market-pool – первичная выплата).

Таким образом, в бюджет «Карабаха» поступило 781 тыс. евро (около 1 млн 460 тыс. манатов).

Minval.az