Первая ракетка мира Рафаэль Надаль резко отреагировал на вопрос одного из журналистов о влиянии жены на нынешнюю форму спортсмена, пишет RT.

Репортёр спросил у 19-кратного победителя турниров Большого шлема, не сказалась ли недавняя свадьба на его концентрации, акцентировав внимание на большом количестве ошибок в проигранном матче Итогового турнира ATP с немцем Александром Зверевым.

«Серьёзно? Вот это вы спрашиваете? Это какой-то прикол? Или вы правда серьёзно? Я удивлён, спасибо. Странный вопрос: мы встречались 15 лет, у нас сложилась нормальная жизнь. А вы спрашиваете про кольцо на пальце. Я нормальный человек… А вы? Вы давно женаты?» — сказал Надаль, после чего журналист ответил, что уже почти 30 лет в браке. Испанец продолжил: «А раньше? Не были уверены в своей жене? В этом же дело… Хватит. Испанские журналисты здесь есть? Не хочу обсуждать какой-то бред. Давайте дальше».

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