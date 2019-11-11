Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как родителям необходимо воспитывать своих детей. Эту тему он затронул, выступая на мероприятии в Краснодаре.

По словам бойца MMA, дети всегда только следуют примеру, который подают им родители. «Поэтому больше советую родителям уделять время своим детям, воспитывать их», — цитирует его RT.

Нурмагомедов пояснил, что если взрослые курят и говорят ребенку не делать этого, то толку не будет, поскольку отец для ребенка является авторитетом.

Спортсмен подчеркнул, что родителям нужно своей жизнью демонстрировать правильный пример, а кроме того, заставлять детей учиться, тренироваться.

Боец также добавил, что у детей не должно быть свободного времени, так как это — «самое опасное» для них.

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