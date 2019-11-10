Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата Абубакара в дебютном поединке в организации на турнире в Москве.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от всевышнего, в этой жизни есть вещи намного серьезнее, брат», — написал Нурмагомедов в Instagram.

«Газета.ру» напоминает, что Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде удушающим приемом немцу Давиду Заваде на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене» 9 ноября.

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