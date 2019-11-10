Пожар, возникший на борту самолета Boeing 737 украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, попал в объектив камеры наблюдения.

В минувшую субботу, 9 ноября, авиалайнер, следовавший рейсом PQ7153 из Харькова в Шарм-эш-Шейх, приземлился в аэропорту назначения, передают российские «Вести».

После посадки у воздушного судна загорелось шасси. По предварительным данным, причиной пожара стала утечка гидравлической жидкости.

Экстренные службы и наземный персонал воздушной гавани оперативно потушили пожар, в результате инцидента никто не пострадал.



Minval.az