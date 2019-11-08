Испанские врачи сообщили о первом в стране и Европе доказанном случае заражения лихорадкой денге половым путем, сообщает Pais.

Заболевший в сентябре пациент не покидал пределы Мадрида в течение инкубационного периода. При этом его сексуальный партнер посетил Кубу и Доминиканскую республику, которые считаются зоной повышенного риска в плане заражения данной болезнью.

Обнаруженный штамм идентичен распространяющимся сейчас в этих местах. Остатки генетического материала вируса были найдены в сперме.

Переносчиками вируса являются «тигровые комары». До сих пор ученым был известен только один случай заражения посредством сексуального контакта, который произошел в Южной Корее.

Лихорадка денге наиболее опасна при повторном заражении. Иммунитет вырабатывается лишь к одному из четырех типов вируса, а новое заболевание протекает намного тяжелее и чаще вызывает летальный исход.

В основном от болезни страдают дети, а также пожилые люди, но смертельные случаи характерны для пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Медики пока не нашли эффективного средства лечения и профилактики.

Симптомами лихорадки денге являются высокая температура и сильная головная боль. Возможны внутренние кровотечения.

Minval.az