7 ноября пошел уже восьмой день с тех пор, как Лукашенко улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора он взял с собой и младшего сына Николая, сообщает БелТА.

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Cегодня Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.

— Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, — сказал Лукашенко.

Большую часть времени, которую Лукашенко провел в ОАЭ, его пресс-служба не сообщала о каких-то встречах и официальных мероприятиях.

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