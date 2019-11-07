Александр Лукашенко серьёзно болен, а в Объединённые Арабские Эмираты он полетел для тайного лечения. Об этом на условиях анонимности сообщил телеграм-каналу NEXTA один из членов белорусской делегации в ОАЭ.

«Сразу из аэропорта президент поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби», — рассказал чиновник.

«В её VIP-крыле он лежит уже четвёртые сутки. К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен. Пресс-службе дано указание создавать видимость активности — рассылать поздравления от имени Лукашенко различным деятелям. Члены делегации в это время скучают в отеле».

Клиника Burjeel Hospital в Абу-Даби считается одной из лучших в мире, и в ней часто тайно лечатся политики из постсоветских стран. Новость о пребывании там Лукашенко подтвердилась и из других источников: его кортеж видели на парковке этой больницы.

Minval.az