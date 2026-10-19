Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально назначил Мехрдада Ахлаги Кетабчи министром обороны страны. Он занял пост спустя почти восемь месяцев после гибели предыдущего главы ведомства Азиза Насирзаде.

Накануне парламент Ирана одобрил кандидатуру Эхлаки. С 2 марта обязанности министра исполнял Маджид ибн аль-Реза.

Насирзаде погиб 28 февраля в первый день ударов США и Израиля по Ирану. В ходе конфликта также погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных и политических деятелей. Иран в ответ наносил удары по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке.