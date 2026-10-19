Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил Sky News, что за последний месяц Россия потеряла в Украине около 46 тысяч военных убитыми и ранеными, набрав при этом чуть более 30 тысяч новобранцев.

По его оценке, общие российские потери с начала полномасштабной войны достигли 1,5 млн человек.

Петреус также отметил критическую зависимость украинской армии от Starlink, призвал Киев продолжать удары по российской военной экономике, а Запад — усилить санкции против Москвы и передать Украине дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики.