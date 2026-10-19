Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о передаче Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) в подчинение Министерства здравоохранения.

Документ принят в целях совершенствования системы управления здравоохранением страны.

Согласно указу, все права, обязательства и имущество действующего TƏBİB перейдут к структуре, которая будет функционировать в подчинении Минздрава. Ее уставный фонд сформируют за счет передаваемого имущества.

Руководство TƏBİB будет назначаться Министерством здравоохранения. Текущее управление организацией возложено на правление в составе председателя и четырех его заместителей. Министр здравоохранения получит полномочия назначать их на должности и освобождать от них.

До государственной регистрации TƏBİB в новом статусе организация продолжит работу в прежнем порядке. При этом полномочия ее Наблюдательного совета временно перейдут к комиссии, которую создаст Минздрав.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов с учетом изменений, а также представить проект нового устава TƏBİB и предложения по размеру его уставного фонда.

После утверждения устава Минздрав должен в течение трех дней принять меры для государственной регистрации организации. В течение месяца после регистрации ведомство обеспечит передачу имущества на баланс TƏBİB.

Министерству здравоохранения также поручено создать временную комиссию и принять другие необходимые меры для реализации указа.

Также распоряжениями президента Теймур Мусаев освобождён от должности министра здравоохранения и назначен заместителем премьер-министра Азербайджана.

Новым министром здравоохранения назначен Анар Байрамов, ранее возглавлявший TƏBİB.