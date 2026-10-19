Самолет российский авиакомпании S7, подавший сигнал бедствия над Казахстаном, благополучно приземлился в Омске.

На борту лайнера, летевшего из Новосибирска в Махачкалу, находились 173 пассажира. Экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.

11:53 Самолет российской авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, во время полета лайнер резко поменял направление в сторону Омска. На борту может находиться до 189 пассажиров.