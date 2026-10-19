Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выразил обеспокоенность тем, что уличные столкновения во Франции могут перекинуться на территорию ФРГ. Он также заявил, что беспорядки координируются альянсом левых радикалов и радикально настроенных представителей мигрантских группировок.

«Тех, кто превращает улицы в поля сражений, нападает на полицейских и поджигает ратуши, волнует не улучшение образования — они ведут вооруженную борьбу против свободного общества и нашего образа жизни», — утверждал Добриндт газете Bild.

При этом глава МВД ФРГ призвал немецкие политические силы открыто признать структуру протестов.