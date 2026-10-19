Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выразил обеспокоенность тем, что уличные столкновения во Франции могут перекинуться на территорию ФРГ. Он также заявил, что беспорядки координируются альянсом левых радикалов и радикально настроенных представителей мигрантских группировок.
«Тех, кто превращает улицы в поля сражений, нападает на полицейских и поджигает ратуши, волнует не улучшение образования — они ведут вооруженную борьбу против свободного общества и нашего образа жизни», — утверждал Добриндт газете Bild.
При этом глава МВД ФРГ призвал немецкие политические силы открыто признать структуру протестов.
«Тот, кто четко не заявляет, что на улицах для совместной борьбы против демократической системы объединяются левые экстремисты и мигрантская среда, просто не понимает ситуации», — констатировал он.