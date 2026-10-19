Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров создал подразделение «Команда К-13». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте komanda_k13.

На опубликованной фотографии Адам Кадыров позирует в окружении 18 мужчин в боевом обмундировании с оружием. Согласно отметкам на снимках, в подразделение вошли родственники высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе сын премьер-министра республики Магомеда Даудова Рамзан и племянник вице-премьера Абузайда Висмурадова Ахмат.

В публикации команда характеризуется как объединение людей, руководствующихся принципами дисциплины, ответственности и верности делу.