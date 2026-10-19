В Мангистауской области Казахстана пресекли деятельность криминальной группировки, которая, по данным Комитета национальной безопасности (КНБ), пыталась организовать массовые протесты работников нефтегазового сектора.

Операцию провел департамент КНБ по Мангистауской области совместно с органами МВД.

По данным ведомства, участники группировки действовали в сговоре с руководством одной из подрядных компаний. Они пытались спровоцировать массовые протесты работников, чтобы добиться дополнительного финансирования от заказчика — АО «Озенмунайгаз».

В КНБ заявили, что действия силовиков позволили предотвратить возможные жертвы среди граждан, погромы и мародерство.

Количество задержанных и сведения о принятых процессуальных решениях не раскрываются.