Азербайджан представит Италии инвестиционные проекты и направления промышленного сотрудничества в энергетике, горнодобывающей отрасли, металлургии, сфере искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и туризма.

Эти вопросы планируется обсудить 21 октября в Риме в рамках инициативы «Италия — Азербайджан: укрепление экономического и промышленного сотрудничества», организованной Конфедерацией итальянской промышленности совместно с Министерством предприятий и продукции «Сделано в Италии», МИД Италии и Министерством экономики Азербайджана. Встреча приурочена к визиту министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Италию и станет подготовительным этапом к итало-азербайджанскому бизнес-форуму, который планируется провести в Баку до конца года.

Как следует из программы мероприятия, участники рассмотрят возможности создания инвестиционных партнерств и реализации совместных проектов в нескольких ключевых направлениях. Среди них — энергетика, критически важные сырьевые материалы, добыча полезных ископаемых, металлургия, искусственный интеллект, цифровые технологии, центры обработки данных, облачная инфраструктура, IT-услуги, гостиничный бизнес и туризм.

Согласно предварительному списку, в азербайджанскую делегацию могут войти представители ведущих государственных и частных компаний, а также инвестиционных институтов. Окончательный состав делегации пока не подтвержден. В энергетическом секторе ожидается участие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Горнодобывающую и металлургическую отрасли могут представить компании AzerGold и AzerAluminium, а также Baku Steel Company. Их деятельность связана с добычей и переработкой драгоценных и цветных металлов, производством алюминия и стали, модернизацией промышленных мощностей и расширением экспортных возможностей.

В числе потенциальных участников также указана Азербайджанская инвестиционная холдинговая компания (AIH), управляющая государственными предприятиями и стратегическими активами страны и содействующая привлечению международных инвестиций.

Отдельное внимание планируется уделить цифровой инфраструктуре. В этой сфере в предварительном перечне фигурируют PASHA Holding и DC Co, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре и услугах центров обработки данных. Также к обсуждению цифровой трансформации и внедрения технологий четвертой промышленной революции может подключиться Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана.

В списке предполагаемых участников значится и Фонд развития бизнеса Азербайджана. Его возможное участие может быть связано с финансированием предприятий, поддержкой инвестиционных проектов и развитием ненефтяных отраслей экономики.