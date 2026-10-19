Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что бывший руководитель «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтар Аблязов предлагал организовать революцию в Казахстане с территории Кыргызстана.

По словам Жапарова, соответствующее заявление Аблязов сделал во время телефонного разговора в 2020 году.

«Я у вас очень прошу помочь нам. Если вы дадите добро, я прилечу в Бишкек, там буду сидеть и организовывать революцию в Казахстане», — процитировал президент слова Аблязова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в январе 2022 года нерешённые социально-экономические проблемы и общий застой.

Токаев также признал, что курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики вызвал неприятие влиятельных лиц, которые увидели в этих изменениях угрозу своему привилегированному положению.